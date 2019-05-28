Тарзан прокомментировал роман сына с участницей «Дом-2»

Самая обсуждаемая новость российского шоу-бизнеса за последние сутки — роман 17-летнего сына Наташи Королевой и Тарзана с 23-летней участницей телепроекта «Дом-2».

На вопрос журналистов о том, как Тарзан относится к выбору сына актер уклончиво ответил стандартной фразой.

«Это касается моей семьи, моих самых близких людей», — заявил он в интервью Teleprogramma.pro, добавив, что он не хотел бы посвящать прессу в семейные дела.

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Как сообщал ранее 5-tv.ru, роман Архипа Глушко и модели Марии Слугиной из Саратова начался несколько месяцев назад. У молодых людей много общего, в частности, они увлекаются йогой и вместе ходят на тренировки к индийским учителям.

Девушка за последнее время опубликовала уже несколько их совместных фотографий с отдыха. Некоторое время назад Слугина поделилась видео со своим участием в телепроекте «Дом-2». Вопрос о том, имеет ли сейчас какое-то отношение к телестройке возлюбленная наследника звездной семьи пока остается открытым.

Мария Слугина является также участницей саратовских конкурсов красоты «Мисс Губерния» и «Мисс Русское Радио», получила титул первой вице-мисс конкурса «Miss June».