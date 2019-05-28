Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Владимир Зеленский отменил указ от 26 июля 2017 года, изданный Петром Порошенко, и вернул гражданство Михаилу Саакашвили. Экс-глава Одесской областной администрации опубликовал по этом поводу пост в Facebook и поблагодарил Зеленского.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал Саакашвили.

Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии украинского гражданства указом от 26 июля 2017 года. Официальной причиной значилась недостоверная информация, которую Саакашвили указал в анкете при получении паспорта Незалежной.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саакашвили собирается вернуться на Украину до конца мая 2019-го.