Настоящий герой! Приморец, рискуя жизнью, спас детей из горящей квартиры — видео

, 2:24 Эфирная новость 31

Молодой человек вытащил двух девочек из полыхающей квартиры, свесившись с балкона на седьмом этаже.

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Фото, видео: Пятый канал

Небольшой приморский город Фокино прославили во вторник, 28 мая, на всю страну. Мужчина, свесившись с балкона, спас двух девочек из горящей соседской квартиры. Одной из них только четыре года, второй — 14.

Это был страшный риск. Но о том, что сам может погибнуть, 20-летний герой не думал. Возможно, потом, когда пройдет шок, он вспомнит, что чуть не сорвался, но выдержал, вытянул.

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Пожарные приехали, когда весь этаж уже заполнил едкий удушливый дым, а перед входом в квартиру и в прихожей бушевало пламя. Евгений Подтергера нашел супергероя, который не дал детям погибнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о героическом поступке женщины на Алтае. Мать выскочила на перерез большегрузу, чтобы спасти своих детей.

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