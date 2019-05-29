Небольшой приморский город Фокино прославили во вторник, 28 мая, на всю страну. Мужчина, свесившись с балкона, спас двух девочек из горящей соседской квартиры. Одной из них только четыре года, второй — 14.

Это был страшный риск. Но о том, что сам может погибнуть, 20-летний герой не думал. Возможно, потом, когда пройдет шок, он вспомнит, что чуть не сорвался, но выдержал, вытянул.

Няня принца Арчи не выдержала двух недель с Меган Маркл

Пожарные приехали, когда весь этаж уже заполнил едкий удушливый дым, а перед входом в квартиру и в прихожей бушевало пламя. Евгений Подтергера нашел супергероя, который не дал детям погибнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о героическом поступке женщины на Алтае. Мать выскочила на перерез большегрузу, чтобы спасти своих детей.