Очевидцы аварии на Алтае сообщили жуткие обстоятельства, при которых погибла мать двоих детей, пишет сайт KP.RU.

По их словам, 24 мая женщина за рулем иномарки попала в аварию на задымленном от лесных пожаров участке трассы. Она вышла из машины и собиралась достать из салона детей. В этот момент к ним приближался грузовик, водитель которого не успел среагировать из-за дыма. Женщина выбежала наперерез многотонной машине, чем спасла детей от страшного удара. Водитель фуры успел нажать на тормоза, чем смягчил столкновение с иномаркой.

«Девушка, которая шла к детям, видит фуру, летящую на ее машину в ту часть, где дети. Она побежала на встречу фуре, пытаясь остановить ее. Я знаю, как это звучит, но если бы вы там были и видели последствия, вы бы поняли, что это было единственное правильное решение с ее стороны на тот момент», — сообщила свидетель ДТП.

В результате грузовик насмерть сбил женщину и протаранил машину с детьми, которых госпитализировали с травмами.

«Женщина в критической ситуации ценой своей жизни спасла детей», — отмечает другой пользователь.

По факту смертельной аварии в ГИБДД инициирована проверка. Погибшую жительницу Барнаула похоронили 26 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии в Курской области.