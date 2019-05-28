Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями. Она выложила видео с весьма необычными движениями, в котором она одета в запредельно короткие шорты и шляпу с большими полями.

«Вы часто спрашиваете, когда я репетирую, и как я успеваю это делать…вот так, после перелетов, перед сольными концертами», — написала Лобода.

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Подписчики были в полном восторге, особенно от ног Светланы.

«Ноги шикарные, Света»

«Светлана Сергеевна, такое ощущение, что спите вы тоже на каблуках»

«Ты клевая. Всегда приятно смотреть на Вас», — пишут юзеры.

Но нашлись и те, кто не оценил плясок Лободы.

«Что с вами? Вам плохо?»

«Напилась?» — саркастически спрашивают комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода впервые опубликовала снимок младшей дочери.