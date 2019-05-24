Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram разместила снимок младшей дочери Тильды. Малышка сегодня празднует свой первый день рождения и уже, судя по фото, становится модницей, как ее известная мама.

«Нашей любви один год», — написала Светлана Лобода под публикацией.

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Фанаты певицы принялись наперебой поздравлять и маму, и дочь, со знаменательной датой. Многие подписчики выразили восхищение трогательным фото Светланы Лободы и ее годовалой малышки.

«Поздравляем маленькую зайку и ее маму»

«Сколько нежности! С днем рождения маленькая!»

«С первым годиком вас! Пусть растет счастливым ребенком»

«Лапулечка маленькая, мама красавица!», — пишут фанаты Светланы Лободы на ее странице.

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда появилась на свет 24 мая 2018 года в Лос-Анжелесе. Имя отца девочки певица тщательно скрывает до сих пор. При этом многие ее поклонники уверены, что им является лидер германской группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода в кожаном бикини восхитила фанатов.