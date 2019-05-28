Компания Xiaomi показала своего «убийцу флагманов»

Компания Xiaomi презентовала свой новый смартфон Redmi K20 Pro 28 мая. О презентации сообщил портал Phone Arena, который назвал новинку «убийцей флагманов»

K20 Pro оснащен мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm, а также шестью гигабайтами оперативной памяти в базовой комплектации и 64 гигабайтами постоянной памяти. Отдельно отмечается выдвижная камера для селфи на 20 мегапикселей.

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По предварительным данным, продажи Redmi K20 Pro стартуют в Китае 1 июня, начальная цена составит около 361 доллара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Huawei могут лишить карт памяти — китайского производителя смартфонов исключили из списка организации, поддерживающей карты памяти SD и microSD.