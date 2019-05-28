«Была длинноногой блондинкой»: Канделаки рассказала о неприятии своей внешности

Известная телеведущая Тина Канделаки поделилась в Instagram мыслями по поводу внешности девушек. Она предположила, что каждой представительнице женского пола хотелось хотя бы раз преобразиться до неузнаваемости: изменить цвет волос, прическу, фигуру, а иногда даже цвет кожи. Однако далеко не все могли отважиться на эксперименты с собственным имиджем. В частности, считает журналистка, брюнетки смотрятся в образе блондинок крайне неестественно.

Делясь собственным опытом, Канделаки призналась, что раньше не принимала свою внешность. Она завидовала светловолосым девушкам и мечтала стать одной из них.

«Я долгое время была недовольна тем, что у меня черные волосы, глаза и брови, а также смуглая кожа. Неудивительно, что во сне я была длинноногой блондинкой», — рассказала теледива.

Подобную тенденцию она заметила и во вкусах своей дочери. Имея от природы темно-русые волосы и голубые глаза, Мелания решила перекраситься и отказалась от того, о чем ее мать так мечтала.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

В заключение своего поста Канделаки заметила, что нужно ценить себя и любить свою внешность такой, какая она есть.

«Пока мы не перешли к биологическому программированию внешности на этапе зачатия, я предлагаю радоваться естественной красоте, которой наградила нас и наших детей природа», — подчеркнула журналистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тина Канделаки похвасталась подтянутой фигурой.