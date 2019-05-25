Huawei могут лишить карт памяти

Китайская компания Huawei может столкнуться с новой проблемой при производстве смартфонов, пишет «Экономика сегодня».

Производителя исключили из консорциума SD Card Association, что лишает компанию прав использовать карты памяти стандартов SD или microSD. Организация не выступала с официальным заявлением, просто удалив название китайского гиганта из перечня членов на сайте.

Для Huawei это означает дополнительные траты на перекомпоновку узлов смартфонов и отказу от слотов для карт памяти. Тем не менее в 2018 году китайская компания представила собственный стандарт — Nano Memory Card.

19 мая американская компания Google приостановила сотрудничество с Huawei, что приведет к проблемам с операционной системой Android и отсутствию популярных сервисов Play Store, Gmail, YouTube на смартфонах. Вслед за Google отношения с Huawei прекратили крупные производители процессоров для мобильных устройств Intel, Qualcomm, ARM.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о японской корпорации Panasonic, которая присоединилась к травле Huawei.