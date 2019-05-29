Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

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Сегодня некоторым знакам Зодиака повезет на любовном поприще, Ракам советуют менять окружение, чтобы познать гармонию, а вот Стрельцам, напротив, не стоит принимать судьбоносных решений.

Фото: Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Любовь — это не всегда о романтических жестах, не так ли? Львы, на любовном поприще вас явно ожидают успехи. Рыбы, не погружайтесь с головой в работу, чтобы быть полностью удовлетворенным жизнь — вам просто необходима творческая самореализация. Подумайте, что для вас действительно важно и интересно? Рак, вам стоит задуматься, ведь кто-то мешает вам добиться гармонии? Сейчас самое время отпустить этих людей.

 
 

Овен — гороскоп на сегодня, 29 мая

Овен, куйте железо, пока горячо. Это поможет вам подняться на несколько уровней. Для некоторых активность может привести к карьерному росту. Пусть бесстрашие продолжает оставаться вашей сильной стороной. Но помните, это не значит, что вы должны с головой погрузиться в работу, не стоит забывать и о творческой самореализации. Найдите способ рассказать о том, что приходит с вами через искусство и вы добьетесь больших успехов.

Космический совет: не погружайтесь с головой в работу, помните о творческой самореализации.

Телец — гороскоп на сегодня, 29 мая

Тельцы, сегодня для вас день вдохновения! Проблемы и заботы останутся в стороне. Очень скоро вы найдете решение, которое давно искали. Единственное, что вам действительно сейчас необходимо — это поверить в себя! Мир готов к вашим странным и замечательным идеям.

Космический совет: решение, которое вы ищете, ближе, чем вы думаете.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Близнецы — гороскоп на сегодня, 29 мая

Ограничения против возможностей. Что вы выберете, Близнецы? Кто несет ответственность за то, что вы останавливаетесь на полпути? Хватит быть в роли «жертвы». Что еще более важно, учитесь выпускать наружу свой гнев. Освободив себя от негативных переживаний, которые душат вас, вы освободите место для радости.

Космический совет: учитесь выпускать пар.

Рак — гороскоп на сегодня, 29 мая

Остановиться, оглянуться. Раки, настал тот самый момент, когда вам стоит посмотреть вокруг себя, подумать, кто находится с вами рядом. Кто-то мешает вам прийти в гармонию с самим собой. Сейчас самое время расстаться с этими людьми и жить дальше. Не лишним будет консультация у специалиста.

Космический совет: сейчас самое расстаться с людьми, которые тянут вас вниз.

Лев — гороскоп на сегодня, 29 мая

Любовь — это не всегда романтические жесты, не так ли? Это не только песни под окном и ужин при свечах. Сегодня вас ждут успехи на любовном поприще. Для этого необязательно устраивать какое-то грандиозное свидание. Просто побудьте рядом с любимым человеком — разговор за кружкой чая — это то, что вам сегодня действительно нужно.

Космический совет: Львы, побудьте наедине с любимым человеком.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Дева — гороскоп на сегодня, 29 мая

Ваше тело — это храм, Девы. Ваш священный сосуд в земном царстве. Если вы некоторое время игнорировали его, пришло время проявить к нему любовь. Слишком поздно бежать в спортзал? Возьми коврик и выйдите на улицу. Таким образом, вы сможете одновременно заниматься спортом, дышать и наслаждаться солнцем. Важно правильно питаться, есть побольше овощей и фруктов.

Космический совет: пришло время заняться спортом.

Весы — гороскоп сегодня, 29 мая

Хватит ныть, Весы. И оглядываться назад. Потери прошлого не означают, что это произойдет в будущем. Будьте смелее и все получится. Вы сами не заметите как люди потянуться к вам. Не бойтесь заводить новые знакомства, большинство из них станут полезными в будущем.

Космический совет: самое время заводить новые знакомства.

Скорпион — гороскоп сегодня, 29 мая

Задумайтесь о своей работе, Скорпионы. Вы часто идете на компромисс и многие стали этим пользоваться. Сейчас вам просто необходимо найти баланс, попробовать понять, что делает вас по-настоящему счастливыми. Резкая смена деятельности или шаг, который от вас никто не ожидает — сегодня станет пропуском в новую жизнь.

Космический совет: сделайте то, что от вас никто не ожидает.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Стрелец — гороскоп сегодня, 29 мая

Стрельцы, попытайтесь проанализировать ваши поступки за последние несколько дней. И вы поймете, что делаете неправильно. Постарайтесь найти время, чтобы остаться наедине с собой. Отличным методом для расслабления станет рисование. Сейчас не стоит принимать судьбоносные решения. Рискованные шаги могут сыграть не в вашу пользу.

Космический совет: сегодня не стоит принимать судьбоносных решений.

Козерог — гороскоп сегодня, 29 мая

Козероги, большая вероятность, что ваша давняя мечта исполнится. Сегодня вас ждет множество приятных сюрпризов. Самое главное — не закрывайтесь в ракушку, будьте приветливы и доброжелательны, и мир ответит вам тем же. Совет — проведите вечер в компании близких людей.

Космический совет: Козероги, это определенно ваш день. Будьте дружелюбны и мир ответит тем же.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Водолей — гороскоп сегодня, 29 мая

Когда вы по-настоящему что-то любите, вам не нужно напоминать о необходимости сделать это. Ведь так? Задумайтесь о том, чем вы занимаетесь по жизни. Любите ли вы свою работу, интересно ли вам с вашим окружением? Сейчас самое время действовать, если вы почувствовали, что окружающий вас мир — фальшивка, а вы словно хомяк в клетке. Не бойтесь разорвать старые связи или сменить род деятельности. Для вас такое решение пойдет на пользу.

Космический совет: не бойтесь расстаться со скучной работой и неинтересными людьми.

Рыбы — гороскоп сегодня, 29 мая

Какое прекрасное чувство быть в нужном месте и в нужное время! Ваша карьера развивается в идеальном темпе, и вы тоже. Но только то, что вы строите карьеру, не означает, что вы не можете жить полноценной жизнью. Истинное счастье вам принесет творческая самореализация. Подумайте, что для вас действительно важно и интересно?

Космический совет: займитесь творческой самореализацией.

5-tv.ru опубликовал более подробный гороскоп на всю неделю с 27 мая по 2 июня.

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