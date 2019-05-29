«Посуду мой и платье хозяйское сними»: Рудова показала, как отдыхает в Сен-Тропе

Российская актриса Наталья Рудова, известная по сериалу «Универ», часто радует подписчиков в Instagram забавными кадрами, в которых не боится посмеяться над собой. Фанаты любят звезду за искренность и высоко ценят ее артистизм и профессиональные навыки.

Во вторник, 28 мая, теледива в очередной раз впечатлила поклонников своей актерской игрой. Она записала шуточный видеоролик, в котором изобразила пародию на свой отдых во французском городе Сен-Тропе.

«Блудни блондинки», — подписала публикацию светская львица.

На записи Рудова предстала в образе мечтательной героини, отдыхающей на палубе морского судна. Она с надеждой смотрит вдаль и наслаждается своим времяпрепровождением. Всю идиллию нарушает спутница артистки, которая, не попадая в объектив камеры, кидает тряпку в лицо звезды и кричит на нее, используя довольно грубые выражения.

Няня принца Арчи не выдержала двух недель с Меган Маркл

«Иди посуду мой и платье хозяйское сними», — приказывает девушка.

По версии пользователей, голос из-за камеры принадлежит другой российской актрисе Настасье Самбурской.

Просмотрев видеоролик актрисы, поклонники не могли сдержать смех. Комментаторы отметили, что пересматривали этот «шедевр» несколько раз и не могли остановиться — настолько позитивными получились кадры. Фанаты захвалили и Рудову, и Самбурскую — их чувство юмора привело подписчиков в восторг.

«Ну, вы приколистки! Не только классные актрисы, но и супер позитивные и красивые девчонки!»

«Раз десять пересмотрел, очень смешно».

«Вам вместе нескучно, компашка огонь».

«Блудница, не возвращайся в Россию, у нас тут только святые девушки».

«Класс! Какие вы умнички с Настей! Обожаю! И красоточки, и веселушки», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудова поддержала Седокову снимком в бикини.