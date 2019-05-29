Опасная романтика: Как руферы попадают на закрытые крыши и даже водят экскурсии

Петербургские власти возьмутся за романтику крыш. В Смольном обратили внимание на так называемых руферов.

Тех, кто любит сам гулять под облаками и особенно — водить экскурсии где-то там наверху. Как было сказано, такие прогулки опасны и незаконны.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Глава города поручил разобраться с таким бизнесом. Тем более, что как раз сейчас — вместе с «белыми ночами» — он набирает обороты.

Большой вопрос — как участники экскурсий вообще попадают на крыши?

Неважно ведомство или жилой дом — это ведь закрытая территория. Андрей Захаров спросил напрямую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве на Котельнической набережной задержали руферов.