Опасная романтика: Как руферы попадают на закрытые крыши и даже водят экскурсии

, 5:26 Эфирная новость 36

Глава Петербурга Александр Беглов поручил разобраться с незаконным бизнесом, который зачастую граничит с риском для жизни.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, Пятый канал

Петербургские власти возьмутся за романтику крыш. В Смольном обратили внимание на так называемых руферов.

Тех, кто любит сам гулять под облаками и особенно — водить экскурсии где-то там наверху. Как было сказано, такие прогулки опасны и незаконны.

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Глава города поручил разобраться с таким бизнесом. Тем более, что как раз сейчас — вместе с «белыми ночами» — он набирает обороты.

Большой вопрос — как участники экскурсий вообще попадают на крыши?

Неважно ведомство или жилой дом — это ведь закрытая территория. Андрей Захаров спросил напрямую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве на Котельнической набережной задержали руферов.

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