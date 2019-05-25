Группу руферов задержали в Москве на Котельнической набережной. Около 20 человек пробрались на крышу знаменитой высотки и устроили фотосессию на звезде, расположенной на шпиле.

Как стало известно 5-tv.ru, руферы заранее готовились к своему «восхождению». За день до этого ребята побывали в здании и, по-видимому, обеспечили себе свободный проход на крышу. Фото и видео «покорения» высотки на Котельнической экстремалы разместили в сети.

«Штурм сталинской звезды на Котельнической набережной прошел успешно! Эмоции непередаваемые! Снизу орут злющие росгвардейцы», — пишет под публикацией девушка-руфер.

Полицейским удалось задержать несколько человек из группы экстремалов. У них взяли объяснения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — руферы без труда проникли в башню Финляндского вокзала в Петербурге.