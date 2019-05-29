ФАС порадовала жителей Петербурга и закрыла кафе с непристойным названием

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы добилось закрытия одного из кафе японской кухни из-за неприличного наименования. Как отметила врио заместителя руководителя ведомства Марина Никитина, несмотря на то, что фирменное название было официально зарегистрировано, оно вызывало гнев у жителей Приморского района Северной столицы, ведь заведение азиатского общепита располагалось в жилом доме, во дворе которого гуляет много детворы.

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Юридическая тяжба между УФАС и владельцем ресторана началась еще несколько месяцев назад. Дело в том, что его название в переводе с японского языка означает «День недели — суббота», но на русском звучит весьма недвусмысленно.

«К нам обратились петербуржцы, что это недопустимо, потому что рядом были дети. При этом нареканий со стороны кухни, обслуживания и всего остального не было. А вот по названию: мы сочли, что есть в этом есть нарушения. В наименовании заведения используются бранные слова, которые используются только так, и никак не с переводом с японского на русский», — рассказала она на пресс-конференции.

По словам Никитиной, владелец неоднозначного ресторана с решением ведомства согласился, и его компания принесла официальные извинения УФАС, а также жителям дома, где она располагалась.

«Закрыли бизнес. В общем, Управление это считает победой», — подытожила чиновница.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что данный бренд известен в России давно, и его неоднократно пытались закрыть в разных регионах.