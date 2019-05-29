Посольство РФ в Сербии требует расследовать нападение на российского дипломата

Задержанный в Косово российский дипломат выпущен на свободу. Сейчас он находится в больнице. Посольство России в Белграде потребовало расследовать инцидент с российским сотрудником миссии ООН и наказать всех виновных.

Михаил Краснощеков получил серьезные травмы головы, после того, как его избили косовские полицейские. Дипломатическая неприкосновенность не помогла. Так же вооруженные солдаты обошлись и с десятками сербов.

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Сообщается об избиении косоварами мирного населения, в том числе женщин и детей, что больше похоже уже на этнические чистки.

Президент Сербии Александр Вучич объявил полную боевую готовность армии и полиции. Сейчас в регионе крайне напряженная обстановка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанного в Косово российского сотрудника ООН освободили.