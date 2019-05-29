Репортаж: Кто возглавит ЕС после скандальных выборов в Европарламент

Несколько часов назад в Брюсселе подвели итоги неформального саммита ЕС по случаю прошедших выборов. Вопросов у наблюдателей больше, чем ответов.

Главная интрига — кто займет ключевые посты в Европарламенте?

Участники встречи решили: это должны быть «сильные лидеры» — удобные для евродепутатов, и обладающие поддержкой большинства в Европейском совете.

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Но вот имена будущих мистера и миссис Европа так и не назвали…

Главы Совета Европы будто сговорились хранить молчание до следующего саммита в конце июня. Туск, Меркель, Макрон заявили: мы не обсуждали имена — только набрасывали варианты. Этот экстренный саммит показал — впереди много работы.

О политической игре «в молчанку» — Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Макрону.