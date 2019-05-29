Забавное видео: Лошадь укусила за грудь актрису Джессику Честейн

Звезда голливудских фильмов «Марсианин», «Люди Икс: Темный феникс», «Цель номер один» Джессика Честейн испытала самый настоящий шок, отправившись с подругой на прогулку по городу.

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На одной из улиц дамы увидели дрессированную лошадь с хозяином, и актриса поинтересовалась, можно ли погладить это, на первый взгляд, воспитанное животное. Однако оно таковым не оказалось, а моментально принялось обнюхивать и лизать Честейн, затем и вовсе куснуло за грудь.

От неожиданности женщина вскрикнула, а ее подруга разместила в Instagram видео произошедшего, которое быстро набрало около полумиллиона просмотров.

«Не могу поверить, что я осталась жива», — с иронией подписала Честейн ролик.

Остается неизвестным, почувствовала ли артистка боль от лошадиных зубов сквозь одежду.

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