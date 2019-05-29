Лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 38-летием

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения.
На странице «пушкарей» в Twitter появилась знаменитая фотография российского легионера, забившего четыре мяча в ворота «Ливерпуля».
Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺— Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.
Let's hope we can all be celebrating together later today… 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM
«С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе», — гласит подпись.
Британский клуб так намекнул на финал Лиги Европы, который состоится во вторник, 29 мая, в Баку. За второй по значимости европейский трофей «пушкари» сразятся с земляками из «Челси». Сам Аршавин уже находится в столице Азербайджана, где будет работать в качестве комментатора футбольного матча.
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Андрей Аршавин перешел в «Арсенал» из «Зенита» в 2009 году. За четыре сезона российский полузащитник сыграл за команду 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.
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