Лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 38-летием

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения.

На странице «пушкарей» в Twitter появилась знаменитая фотография российского легионера, забившего четыре мяча в ворота «Ливерпуля».

Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺



Let's hope we can all be celebrating together later today… 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM — Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.

«С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе», — гласит подпись.

Британский клуб так намекнул на финал Лиги Европы, который состоится во вторник, 29 мая, в Баку. За второй по значимости европейский трофей «пушкари» сразятся с земляками из «Челси». Сам Аршавин уже находится в столице Азербайджана, где будет работать в качестве комментатора футбольного матча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 28 Май 2019 в 7:11 PDT

Андрей Аршавин перешел в «Арсенал» из «Зенита» в 2009 году. За четыре сезона российский полузащитник сыграл за команду 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.

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