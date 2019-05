Лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 38-летием

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения.

На странице «пушкарей» в Twitter появилась знаменитая фотография российского легионера, забившего четыре мяча в ворота «Ливерпуля».

Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺



Let's hope we can all be celebrating together later today… 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM