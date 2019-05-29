Франция и Германия не могут договориться по кандидатуре приемника Юнкера

В Брюсселе несколько часов назад завершился экстренный саммит ЕС. Главы Евросоюза обсуждали итоги выборов в Европарламент. Главный вопрос — кто займет в нем ключевые посты, так и остался без ответа.

Преемника главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который покидает пост этой осенью, единогласно так и не выбрали. По информации из кулуаров саммита — главные противоречия между Германией и Францией. Ангела Меркель традиционно поддерживает немца Манфреда Вебера. Эмманюэль Макрон выступает против.

Россия поддерживает идею засчитать стаж при расчете пенсий для всех стран ЕврАзЭс

Окончательно с выбором определятся к следующему саммиту глав ЕС — он стартует через три недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходили выборы в Европарламент.