Как защититься от нападающей вороны

Жителей и гостей Петербурга держат в страхе разъяренные вороны. Агрессоры внезапно пикируют на прохожих: пускают в ход острый клюв, цепкие когти и сильные крылья.

Людям приходится спасаться бегством. Медики предупреждают: схватка с вороной грозит не только испорченной прической, но и глубокими ранами.

Вороны начинают вести себя агрессивно как раз в конце весны. В сезон гнездования. Они защищают выпавших птенцов от любой опасности — и немедленно атакуют.

Как защититься от пернатых и почему вообще они атакуют? Об этом в видеосюжете Ивана Уварова.

«Лучше, чем у Ким…»: Настя Каменских похвасталась «горячим» фото в бикини

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «сырных гонках», которые прошли накануне в Великобритании. Медики призвали быть аккуратнее.