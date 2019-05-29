«Лучше, чем у Ким…»: Настя Каменских похвасталась «горячим» фото в бикини

Певица Настя Каменских продолжает информировать своих поклонников о том, как проходит их с Потапом медовый месяц. В своем аккаунте в Instagram 32-летняя киевлянка выложила очередное «горячее» фото.
На снимке знаменитость позирует на пляже в белом бикини, которое выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры. Фанаты Насти Каменских в комментариях под публикацией отмечают, что ее супругу несказанно повезло с женой, имеющей такие аппетитные формы, и подчеркнули, что ее «пятая точка», лучше, чем у Ким Кардашьян.
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«Попа лучше, чем у Ким!»
«Повезло Потапу»
«Фигура просто космос!»
«Женственная, сексуальная, просто бомбическая!», — рассыпаются в комплиментах подписчики Насти Каменской.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказала Настя Каменских об отношениях с Потапом.