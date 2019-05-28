Мечта Рокфора: Ежегодная «сырная гонка» состоялась в Великобритании

В Англии собрались участники ежегодной сырной гонки. Это традиционные соревнования, во время которых бегунам необходимо догнать головку сыра, которую спускают с крутого холма. Победитель забирает трофей в качестве приза.

Этим безумным гонкам уже несколько сотен лет. Бегунов и зрителей предупреждают — они сами несут ответственность за свое здоровье. Каждый раз эти старты заканчиваются тяжелыми травмами. Однако последствия не останавливают англичан и многочисленных туристов, которые съезжаются со всего мира за острыми ощущениями.

Все попытки властей запретить сырные гонки до сих пор не увенчались успехом.

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В Европе много необычных и при этом опасных традиций, имеющих многовековую историю. Как сообщал ранее 5-tv.ru, недавно в Испании состоялся ежегодный забег быков, называемый — энсьерро.