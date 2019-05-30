Тиллю подвинуться? Буйнов завоевывает внимание Лободы лайками и комментариями

Светлана Лобода — секс-символ российской эстрады, ею восхищаются миллионы мужчин. Похоже, что обаянию артистки поддался и ее коллега по цеху — певец Александр Буйнов. 69-летний мужчина был замечен за написанием восторженного отзыва в публикациях Лободы в Instagram.

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Артист прокомментировал публикацию Светланы с видео, на котором она репетирует в гостиничном номере. Несмотря на то, что в танцевальной постановке Буйнов усмотрел фольклорные мотивы, он обратил внимание и на эротичные движения Лободы.

Instagram @lobodaofficial

«Свет, мне эта движуха напомнила русский народный танец вприсядку, но гиперсексуально!» — выразил певец свое восхищение.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда певец открыто демонстрирует свои симпатии к коллеге по цеху. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Буйнов рассыпался в комплиментах Светлане Лободе под фото в пиджаке на голое тело.