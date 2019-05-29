Информация с утраченных «серверов Порошенко» появится на черном рынке — эксперт

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Специалист по кибербезопасности считает, что публикация или использование секретных данных — вопрос времени и человеческого фактора.

Фото: Известия/ Тарас Петренко

Из администрации президента Украины пропали серверы и мониторы. Об этом сообщил новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

На утраченных жестких дисках могли находиться секретные данные, пишет сайт KP.RU. При этом сервера были арендованы у частной компании на деньги Петра Порошенко. Президент сменился, и компьютеры из здания его бывшей администрации вынесли.

Ситуацию прокомментировал эксперт по информационной безопасности Ян Браницкий. Он пояснил, что подобная схема, когда государство пользуется услугами частных компаний для хранения информации за рубежом — не редкость. Владельцы серверов получают определенную сумму от правительства за хорошее хранение данных. Однако бывают и утечки — государство лишь определяет правила и стандарты хранения информации, а также занимается контролем; следит, насколько эти стандарты соблюдаются.

По словам эксперта, не исключено, что теперь секретные данные с компьютеров Порошенко окажутся на черном информационном рынке.

Ранее 5-tv.ru о последствиях дефолта на Украине.

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