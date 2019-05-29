Top Secret по-украински: Главная спецслужба в Киеве не досчиталась серверов

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По словам секретаря ведомства Александра Данилюка, после смены власти теперь в СНБО «остались разве что флаги».

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Фото, видео: Wikipedia.org, ТАСС/ZEUS

Из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского пропали серверы, содержащие секретную информацию. Об этом сообщил секретарь этого ведомства Александр Данилюк.

«Месяц назад она (ситуационная комната СНБО ― Прим.ред) выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Как видите, все было снято во время смены власти. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний. Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены», ― приводит его слова ФАН.

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Новоиспеченный секретарь СНБО Данилюк вступил в должность во вторник, 28 мая.

Ранее Данилюк, который успел поработать в Незалежной и министром финансов, раскритиковал кадровые решения бывшего главы государства Петра Порошенко, и призвал его «убрать за собой».

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