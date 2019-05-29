Top Secret по-украински: Главная спецслужба в Киеве не досчиталась серверов

Из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского пропали серверы, содержащие секретную информацию. Об этом сообщил секретарь этого ведомства Александр Данилюк.
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Новоиспеченный секретарь СНБО Данилюк вступил в должность во вторник, 28 мая.
Ранее Данилюк, который успел поработать в Незалежной и министром финансов, раскритиковал кадровые решения бывшего главы государства Петра Порошенко, и призвал его «убрать за собой».