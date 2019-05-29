Денис Никифоров рассказал, почему он расстался с МакSим

Актер Денис Никифоров рассказал, почему он расстался со знаменитой певицей МакSим (настоящее имя — Марина Максимова). В эфире канала Россия 1 он заявил, что они с исполнительницей не сошлись характерами, а первым звонком стала фраза самого Никифорова о попсе.

Пара познакомилась на съемках клипа МакSим на песню «Отпускаю». Отношения развивались ярко и стремительно, Никифоров рассказал, что они даже совершили два совместных прыжка с парашютом.

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«Мы оба очень вспыльчивые люди… Как-то я обронил очень обидную для нее фразу. Сказал, что мне не нравится попса, в которой она крутится. Я ведь люблю рок-музыку… Думаю, если бы она родила, то ребенок рос бы без отца», — рассказал актер.

Денис предположил, что именно фраза про «попсу» породила трещину в отношениях, которая со временем все больше разрасталась. Кроме того, Никифорова задевало, что МакSим зарабатывает больше, чем он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты раскритиковали клип МакSим по «мотивам» ДТП.