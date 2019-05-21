«Что за бред?» Фанаты раскритиковали клип Максим по «мотивам» ДТП

Поклонники певицы Максим раскритиковали ее новый клип на песню «Абонент недоступен», который артистка презентовала во вторник, 21 мая.

Сюжет ролика «напомнил» фанатам недавние события в жизни Марины Максимовой (настоящее имя певицы — Прим.ред.), когда она попала в ДТП по дороге в аэропорт за рубежом. Героиню клипа также сбивает автомобиль, за рулем которого находится ее возлюбленный. Кроме того, поклонников возмутил тот факт, что главную роль исполнила не сама певица, а «неизвестная девушка».

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) 21 Май 2019 в 2:06 PDT

«Что за бред я сейчас посмотрела? Песня об одном, клип о другом», — высказался в Instagram Максим один из пользователей.

«Разочаровашки…» — добавил другой.

«А вы, вы где? Вы понимаете, что без вас нас не нужны никакие клипы», — не сдержался еще один юзер.

Также фанаты артистки обрушились с критикой на режиссера ролика. Они предложили Марине Максимовой подумать о том, чтобы нанять на эту должность другого человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица выписалась из больницы после аварии и уже планирует гастрольный график.