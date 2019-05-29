Видео: Российские космонавты вышли в открытый космос

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Олег Кононов и Алексей Овчинин должны пробыть вне МКС шесть часов.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в среду, 29 мая, вышли в открытый космос с борта МКС. Специалисты покинули станцию в 18:40 по московскому времени и пробудут за пределами МКС около шести часов. За время пребывания в открытом космосе они исследуют обшивку станции на предмет повреждений, очистят иллюминаторы и выполнят ряд работ по снятию оборудования.

Кроме того, Кононенко и Овчинин должны демонтировать устройства-экспонаты с микроорганизмами на модуле «Поиск» и взять пробы в рамках эксперимента «Тест». Затем образцы вернут на Землю для дальнейших экспериментов.

Пресс-службе ЦНИИмаш сообщила, что выход Кононенко и Овчинина также посвящен 85-летию Алексея Леонова, который первым в истории мировой космонавтики вышел в открытый космос. В честь прославленного космонавта Олег Кононенко вышел в космос с наклейкой «Леонов номер один», а Овчинин разместил на скафандре поздравление с днем рождения.

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