Прокурор из Косово попросил лишить Краснощекова дипломатического иммунитета

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Следственный комитет России начал проверку по факту задержания дипломата в непризнанной республике.

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Фото, видео: Пятый канал, reuters

Главный прокурор города Косовска-Митровицы Шчикири Сила обратился к властям непризнанной республики с просьбой лишить дипломатического иммунитета сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Об этом сообщило издание Insajderi.

В письме к властям Сила указал, что Краснощекова и еще семь человек подозревают в воспрепятствовании должностному лицу и в групповом совершении преступления.

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова 28 мая задержали во время рейда по северным районам непризнанной республики, где проживают в основном этнические сербы. В тот же день Краснощекова освободили, но ему потребовалась медицинская помощь.

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Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет начал проверку по факту нападения на Краснощекова в Косово.

«Недозволенные методы воздействия и удержания Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», — подчеркнула Петренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ в Сербии потребовало расследовать нападение на российского дипломата.

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