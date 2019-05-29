«Русалка»: Звезда сериала «Султан моего сердца» сразила фанатов летним фото

Поклонники Александры Никифоровой в восторге: звезда сериала «Султан моего сердца» порадовала их редким фото в купальнике. Снимок появился на странице актрисы в Instagram.

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В кадре Никифорова позирует на обрыве на фоне лазурного моря. На Александре синий слитный купальник и летние туфли. Как пояснила артистка, она находится в Крыму на мысе Фиолент.

«Это мой дом. И здесь я традиционно открываю морской сезон», — поделилась Никифорова с поклонниками.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Подписчики звезды турецкого сериала по достоинству оценили и красоту Никифоровой, и великолепный пейзаж за ее спиной.

«Русалка на мысе Фиолент!»

«Сто оттенков голубого!»

«Ох, хороша!» — восхитились фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александра Никифорова нырнула в холодную воду ради кадра.