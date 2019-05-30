Пассажирский самолет штатно сел в аэропорту «Шереметьево»

В аэропорту «Шереметьево» штатно сел самолет, следовавший по маршруту «Москва — Грозный». Как сообщил источник в авиакомпании «Аэрофлот», Аэробус А320 вынужден был вернуться в порт вылета, так как во время полета сработали датчики. Лайнер сел в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

В настоящее время самолет проверяют техники на наличие неисправностей. В том случае, если будут найдены неполадки, борт будет заменен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что летевший в Москву Boeing 737-700 экстренно приземлился в Иркутске.