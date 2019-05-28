Летевший в Москву Boeing 737-700 экстренно приземлился в Иркутске

Boeing 737-700 авиакомпании «Северный ветер» экстренно приземлился в Иркутске днем во вторник, 28 мая.

Как стало известно 5-tv.ru на борту находилось 149 человек, включая 12 членов экипажа. По предварительной информации, причиной побудившей экипаж принять решение об аварийной посадке, стал отказ высотометра.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Лайнер летевший из Благовещенска в Москву благополучно приземлился в иркутском аэропорту в 14.32.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о размещении пассажиров, либо их дальнейшей транспортировке до столицы не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ выясняет обстоятельства авиаинцидента с самолетом в Пулково с лайнером из Китая.