Путин призвал создать правовую базу для использования искусственного интеллекта

Владимир Путин призвал максимально быстро создать в России законодательную базу для использования искусственного интеллекта, обеспечив при этом безопасность государства и соблюдение прав граждан.

«Принципиально важно настроить наше законодательство на новую технологическую реальность, максимально быстро и качественно сформировать гибкую, адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе искусственного интеллекта», - заявил президент РФ в четверг, 30 мая, на совещании, посвященном развитию технологий в области искусственного интеллекта.

При этом, по словам Путина, нужно обеспечить надежную защиту интеллектуальной собственности и создать спецрежимы для частных инвестиций в прорывные решения и регистрации патентов в России.

«Важно снять законодательные и административные барьеры для технологического первопроходчества, при этом обеспечив безопасность государства и общества, безусловное соблюдение прав граждан, здесь тоже есть над чем поработать», — отметил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России.