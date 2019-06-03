Киевский таксист, подвозивший Зеленского, честно рассказал, что о нем думает

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«Он в политике — ноль», так охарактеризовал нынешнего президента Незалежной рядовой украинский гражданин.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Водитель одной из киевских таксомоторных компаний разговорился со своими пассажирами о президенте Украины Владимире Зеленском, которого мужчине приходилось дважды подвозить домой в Печерский район столицы Незалежной.

По словам таксиста, никто в стране и не думал о том, что шоумен примет решение баллотироваться в президенты Украины.

«Он с работы домой ездил. Два раза возил. Никто не думал, что он будет вообще президентом, что он будет баллотироваться», — рассказывает таксист.

Водитель вспоминает, что Владимир Зеленский в жизни простой человек, говорящий на русском языке.

«Вполне адекватный человек. Он реально простой. Общался на русском. У нас много на Украине городов, где на русском общаются, просто им так удобнее», — говорит мужчина.

При этом таксист подчеркнул, что, по его мнению, Владимир Зеленский абсолютно ничего не понимает в политике и способен только высказывать свою точку зрения.

«Может засланный казачок. Кто его знает?! Просто никто об этом не говорит. По мне, он в политике — ноль. Он может только рассуждать со своей точки зрения…», — убежден таксист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский призвал политиков налегать на шаверму. По мнению нового украинского лидера, такая еда помогает оставаться ближе к народу.

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Комментарии

Константин Огарков 1 июн, 3:40 #

...То "шоколадный алкоголик", то "шут-еврей"....По мне так от обезьянки с ошейником на крымских пляжах пользы больше, чем от очередного шута в "Хохляндии".

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