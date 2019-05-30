«Мое солнце!»: Ротару опубликовала фото с младшей внучкой в день ее 18-летия

София Ротару трогательно поздравила внучку с днем рождения — в четверг, 30 мая, Соне Евдокименко исполнилось 18 лет. Публикация с теплыми словами появилась на странице певицы в Instagram.
«С Днем рождения, мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю!», — написала звезда под совместным фото с девушкой.
Поклонники Ротару присоединились к поздравлениям. Они не только пожелали девушке всего самого наилучшего, но и подметили ее красоту и красоту знаменитой бабушки.
«Какие вы прекрасные!»
«Шикарные!»
«Две красотки!» — восхитились пользователи.
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Ранее 5-tv.ru писал о том, что 71-летняя София Ротару поразила поклонников идеальной фигурой в прозрачном платье.