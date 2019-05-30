Оставили умирать: родители бросили младенца в пустом доме и уехали отдыхать

В Петербурге полиция нашла пару, которая бросила свою семимесячную дочь в пустом доме одну. Умирать. Сами они скрылись, меняли адреса, судя по всему, вели веселый образ жизни — когда их задержали, почему-то смеялись и совсем не сожалели, что оставили ребенка. Выяснилось, что подобный опыт у них уже был. У 20-летней мамы еще трое детей уже в приюте.

Маленькую девочку просто бросили. Вместе с выпиской из роддома. Имя семимесячной малышки не указано, в графе отец — прочерк. Собрали все вещи, положили ребенка без одежды и памперса в холодную коляску и скрылись. Меняли жилье и сим-карты. Но долго бегать не удалось. В том, откуда у молодых родителей такой цинизм и жестокость, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер.

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