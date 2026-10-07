Семейную ипотеку изменили: на что влияет количество детей

Риелтор Юнусова: измененные условия семейной ипотеке не повысят демографию

По новым условиям ипотеки, процентная ставка будет зависеть сразу от нескольких факторов, в том числе от количества детей в семье, что не поможет повысить показатели демографии. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова на женском форуме в Сколково.

«С 1 октября новая шкала ставок. <…> Шел разговор о том, что это все же повысит демографию. На мой взгляд, рынок сейчас приостановится, потому что даже под 6% людям было достаточно трудно взять ипотеку, а сейчас еще и с одним ребенком 12% — это совсем будет тяжело. Говорить о рождении второго ребенка — под вопросом. Ну и рожать второго ребенка ради ипотечной ставки, я думаю, люди тоже не будут», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что если семья попадает под низкую процентную ставку, то можно покупать квартиру по новым правилам. А вот остальным нужно хорошо оценить свои возможности, прежде чем решаться на подобный шаг. По прогнозам риелтора, новая ипотечная программа просуществует около трех лет.

По утвержденным условиям процент зависит от количества детей в семье на момент подписания договора с банком. Для большинства регионов России те, у кого лишь один ребенок в семье, причем младше семи лет, могут рассчитывать на 10% годовых, а максимальная сумма кредитования — шесть миллионов рублей.

Чем больше детей в семье, тем ставка ниже. Если в семье пять и более детей, и хотя бы один из них младше семи лет, то можно взять ипотеку под 2%, а максимальная сумма кредита — десять миллионов рублей.

Но эти показатели действуют не во всех регионах. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области семья с одним ребенком может рассчитывать на ипотеку с 12% и максимальной суммой в 12 миллионов рублей. А многодетные семьи, у которых пять и более детей, могут получить кредит под 4% годовых с максимальной суммой 18 миллионов рублей.

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