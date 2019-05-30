Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье — видео

, 10:23 Эфирная новость 78

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию».

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Полиция Подмосковья разыскивает женщину, которая бросила своих малышей в хостеле. Инцидент произошел в Люберцах — подозреваемая с детьми находилась в помещении мини-отеля.

Затем, под предлогом того, что забыла документы в машине, вышла из здания и уже не вернулась. Сотрудники хостела всю ночь присматривали за малышами, а утром позвонили в полицию. Сейчас дети находятся в клинике, их обследуют медики. Полиция проводит проверку и занимается поиском матери-кукушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом вопиющем случае безответственного отношения к своим детям. В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра и не вернулась за ним. Мать-кукушку задержали на следующий день.

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