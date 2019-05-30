Полиция Подмосковья разыскивает женщину, которая бросила своих малышей в хостеле. Инцидент произошел в Люберцах — подозреваемая с детьми находилась в помещении мини-отеля.

Затем, под предлогом того, что забыла документы в машине, вышла из здания и уже не вернулась. Сотрудники хостела всю ночь присматривали за малышами, а утром позвонили в полицию. Сейчас дети находятся в клинике, их обследуют медики. Полиция проводит проверку и занимается поиском матери-кукушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом вопиющем случае безответственного отношения к своим детям. В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра и не вернулась за ним. Мать-кукушку задержали на следующий день.