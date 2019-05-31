«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала официальное сообщение в связи с запретом Пентагона работать с РФ при космических запусках, пишет «Экономика сегодня».

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По мнению представителей компании, список американского военного ведомства, в который включили Россию, является примером недобросовестной конкуренции.

«Государственная корпорация „Роскосмос“ осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг», — говорится в сообщении.

Запрет Пентагона распространяется на запуски космических спутников и использование российских ракет третьими странами.