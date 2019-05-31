Совет Федерации поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

, 0:16 Эфирная новость 45

Рассмотреть законопроект в Совфеде готовы досрочно — 26 июня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В феврале Дональд Трамп распорядился начать выход Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Сегодня, 30 мая, действуя зеркально, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении нашего участия в этом соглашении. Совет Федерации заявил, что поддержит законопроект и рассмотреть его готовы в приоритетном порядке уже 26 июня. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула: решение Москвы политически обосновано.

«Россия неоднократно высказывала озабоченность недопустимостью такого шага. Высказывала свою озабоченность, что это серьезно ослабит стабильность, безопасность в мире. Призывала партнеров сесть за стол переговоров, но это не нужно было нашим партнерам. Они приняли решение односторонне выйти. Это дает нам право заниматься разработкой таких вооружений, которые будут соответствовать национальным интересам России и интересам национальной безопасности», — пояснила она.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности межу СССР и США был подписан еще во времена «холодной войны» и по сути остановил гонку вооружений. В рамках соглашения были ликвидированы тысячи ракет. Цена высокая, но весь мир на десятилетия был избавлен от угрозы ядерных ударов. И вот спустя 30 лет своим односторонним решением Вашингтон практически уничтожил важнейший элемент мировой безопасности. На этом фоне Москва призвала Евросоюз задуматься о последствиях выхода США из ДРСМД, ведь своим демаршем Америка ставит под удар, прежде всего Европу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперты считают выход США из ДРСМД предлогом для осуществления «ядерного шантажа».

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.06
0.15 72.42
0.01
Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

Последние новости

0:54
Кусок фасада упал на крышу машины в Санкт-Петербурге — видео
0:32
«Потому что я люблю этот город»: Беглов о мотивах выдвижения в губернаторы Петербурга
0:16
Совет Федерации поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
23:54
«Мой мальчик!»: Потап помог сыну сочинить рэп для выпускного
23:39
Беглов пообещал увеличить финансирование на ремонт дорог в 2020 году
23:26
Как запрет Пентагона повлияет на космическую промышленность России
23:14
«Ух, какая!»: фанаты не смогли прочитать пост Серябкиной из-за сексуального фото
22:58
В сети появились фото новинки от Kia, которая составит конкуренцию Hyundai Creta
22:55
В России увеличили штрафы за небезопасное разведение костров в лесах
22:45
«Красота наводит красоту» — Глюкоза в шортах намыла свою машину
22:27
Беглов рассказал, почему пойдет на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец
22:24
Оставили умирать: родители бросили младенца в пустом доме и уехали отдыхать
22:11
Видео: полиция Петербурга провела рейд по незаконным торговым точкам
21:54
Путину представили передовые разработки в области искусственного интеллекта
21:41
«Прежде всего я художник» — Федор Конюхов посетил свою выставку в Русском музее
21:28
Вино XVII века, найденное на затонувшем корабле, уйдет с молотка. Причем его нельзя выпить
21:13
Видео: портрет космонавта Алексея Леонова закрепили на внешней обшивке МКС
20:43
«Мое солнце!»: Ротару опубликовала фото с младшей внучкой в день ее 18-летия
20:31
«Весла достаем» — майский ливень с градом застал москвичей врасплох
20:15
Ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

ПРЕМЬЕРА. «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева»

В воскресенье, 3 июня, сразу после развлекательной программы «Светская хроника» в эфире Пятого канала смотрите премьерный выпуск проекта «Моя правда». Его герой — Алексей Кортнев.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама