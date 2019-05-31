Совет Федерации поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

В феврале Дональд Трамп распорядился начать выход Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Сегодня, 30 мая, действуя зеркально, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении нашего участия в этом соглашении. Совет Федерации заявил, что поддержит законопроект и рассмотреть его готовы в приоритетном порядке уже 26 июня. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула: решение Москвы политически обосновано.

«Россия неоднократно высказывала озабоченность недопустимостью такого шага. Высказывала свою озабоченность, что это серьезно ослабит стабильность, безопасность в мире. Призывала партнеров сесть за стол переговоров, но это не нужно было нашим партнерам. Они приняли решение односторонне выйти. Это дает нам право заниматься разработкой таких вооружений, которые будут соответствовать национальным интересам России и интересам национальной безопасности», — пояснила она.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности межу СССР и США был подписан еще во времена «холодной войны» и по сути остановил гонку вооружений. В рамках соглашения были ликвидированы тысячи ракет. Цена высокая, но весь мир на десятилетия был избавлен от угрозы ядерных ударов. И вот спустя 30 лет своим односторонним решением Вашингтон практически уничтожил важнейший элемент мировой безопасности. На этом фоне Москва призвала Евросоюз задуматься о последствиях выхода США из ДРСМД, ведь своим демаршем Америка ставит под удар, прежде всего Европу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперты считают выход США из ДРСМД предлогом для осуществления «ядерного шантажа».