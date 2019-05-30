Пентагон запретил сотрудничать с РФ при запуске космических спутников

Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться в космических пусках с 31 декабря 2022, передает ТАСС.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления по закупкам оборонного ведомства США. В перечень стран, с которыми запрещено сотрудничать в космической сфере, также входят КНДР, Иран, Судан, Сирия и Китай.

В «Роскосмосе» заявили, что американский запрет не ударит по отрасли запусков коммерческих спутников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о юбилее советского космонавта Алексея Леонова, который первым вышел в отрытый космос. В день 85-летия Владимир Путин наградил именинника орденом «За заслуги перед Отечеством».