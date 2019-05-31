Фото: Светлана Лобода в кожаном купальнике показала идеальную фигуру

Светлана Лобода порадовала поклонников эротической фотографией в Instagram. Певица опубликовала снимок, на котором предстала в модном купальнике с завышенными шортиками и кожаном лифе. Волосы экс-солистки «Виа Гра» убраны в одну сторону, на лице — солнечные очки, а рот призывно полуоткрыт.

«Качаю прЭсссссс. Хочу быть красивой!» — написала Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Поклонникам на этом фото понравилось все, начиная от пресса исполнительницы, заканчивая ее образом. Юзеры не скупились в комментариях, обращаясь к поп-диве.

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«Куда ж еще красивее? И так шикарная»

«То есть вы хотите, чтобы я совсем сошел с ума от вашей красоты!

«Вы настолько идеальная, что я вообще не знаю, что вы там еще можете с собой сделать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Буйнов завоевывает внимание Лободы лайками и комментариями.