Репортаж: Плату за междугородние звонки с таксофонов отменят с 1 июня

Нововведение, которое с нетерпением ждет вся страна — отмена внутрироссийского роуминга.

С завтрашнего дня, 1 июня. Большая четверка операторов мобильной связи, наконец, решилась на этот шаг, правда, под натиском ФАС.

Хорошая новость есть и для тех, кому «сотовые» не доступны. Для них также обнулят тариф на междугородние звонки. Оставаться на связи смогут жители по всей стране: от Крыма до Камчатки.

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И все, благодаря таксофонам. Специалисты даже предрекают настоящий бум общения.

Несмотря на массовый демонтаж в начале нулевых, в России осталось 150 тысяч таксофонов. Похожие будки расположены и в городах, и в большинстве отдаленных деревень. Правда, встретить такую кабинку прямо на улице — большая удача.

В интернете даже разместили специальную карту, чтобы сделать поиск таксофонов более удобным и быстрым. Правда, отыскать их оказывается не так просто: многие из общественных телефонов установлены в помещениях, а значит воспользоваться ими ночью не получится.

Кирилл Сергеев отправился туда, где волну не поймать, а звонить охота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поменяется в жизни россиян с 1 июня.