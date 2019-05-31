«Годзилла 2: Король монстров» в российском прокате — стоит ли смотреть

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Очередная картина о гигантских чудовищах доступна в российских кинотеатрах с 30 мая.

Фото: Кадр из х/ф "Годзилла 2: Король монстров" 2019 год / реж. Майкл Догерти

«Годзилла 2: Король монстров» вышел в российский прокат — с 30 мая картину Майкла Догерти можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны. Фильм продолжает серию фильмов о так называемых кайдзю — гигантских монстрах-мутантах. Изначально этот жанр возник в Японии, на запад его перенесли американские киноделы в 1998 году. В 2014-м франшиза «Годзиллы» была перезапущена и «Король монстров» — сиквел к этому перезапуску.

В новой части зрителю рассказывают об агентстве «Монарх» которое пытается сдерживать гигантских монстров, населяющих землю. Также в игру вступают классические персонажи жанра: кроме Годзиллы на экране появляются летающие Мотра и Родан, а также трехголовый Кинг Гидора. Многие критики отмечают что «Король монстров» заболел вирусом «Трансоформеров» — при шикарной картинке сюжет откровенно слабый и предсказуемый.

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Главные роли в фильме исполнили Вера Фармига («Отступники», «Заклятие», «Исходный код»), Кэн Ватанбэ («Последний самурай», «Трансформеры») и Салли Хокинс («Форма воды»). Кроме того, в картине отметились сериальные звезды — Милли Бобби Браун из «Очень страшных дел» и Чарльз Дэнс известный по роли Тайвина Ланнистера в «Игре престолов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольства фанатов.

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