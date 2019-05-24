Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольства фанатов

Премьеру фильма «Соник в кино» перенесли на 14 февраля 2020 года в связи с необходимостью получше «причесать» внешний облик главного персонажа. Об этом сообщил в Twitter в пятницу, 24 мая, режиссер ленты Джефф Фаулер.

«Требуется немного больше времени, чтобы сделать Соника более правильным».

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 мая 2019 г.

Дочь Александра Серова впервые после свадьбы показала мужа — видео и фото

«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Однако фанаты ежика остались недовольны его внешним видом. Шквал критики возник после появления в сети трейлера. Спустя почти месяц после публикации у ролика на YouTube 670 тысяч дизлайков и всего 377 тысяч — лайков.

При этом решение о переносе премьеры поклонники восприняли весьма положительно, отметив, что это очень хорошие новости, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джим Керри сыграл главного злодея в фильме о ежике Сонике.