Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольства фанатов

Премьеру фильма «Соник в кино» перенесли на 14 февраля 2020 года в связи с необходимостью получше «причесать» внешний облик главного персонажа. Об этом сообщил в Twitter в пятницу, 24 мая, режиссер ленты Джефф Фаулер.

«Требуется немного больше времени, чтобы сделать Соника более правильным».

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76