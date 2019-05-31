«Зачем оголяться?»: Любовь Успенскую раскритиковали за вызывающий наряд

Звезда российского шансона Любовь Успенская спровоцировала бурные обсуждения в сети, опубликовав фото в довольно откровенном наряде. На своей странице Instagram певица разместила снимки, на которых запечатлена в коротком черном платье, расшитом пайетками, и в черных сапогах на высокой шпильке.

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Судя по подписи к кадрам, в таком образе артистка дала концерт в Красногорске. Зрители пришли в восторг от ее выступления, о чем не замедлили сообщить в комментариях. А вот наряд исполнительницы вызвал бурю негодования. Фанаты признали его слишком вызывающим и сочли вовсе не подходящим для 65-летней певицы. По мнению подписчиков Успенской, ей не стоит подражать молодым звездам и выставлять все прелести своей фигуры напоказ.

«Жаль что с возрастом не приходит мудрость».

«Не по годам, будь скромнее».

«В таком солидном возрасте зачем так ноги оголять! Не красиво с вашей стороны это!»

«Не прилично бабке так одеваться».

«Зачем так оголяться?» — возмутились фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кому роковой образ артистки пришелся по вкусу. Поклонники признались, что Успенская великолепно выглядит для своих лет, и ее фигура может вызвать только зависть.

«Какие божественные ноги!»

«Просто совершенство!»

«Ноги — огонь!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская отказалась быть королевой русского шансона.