Премьера оперы «Отелло» в постановке Кончаловского прошла в Москве

Андрей Кончаловский продолжил дело великих мастеров, правда, в своем стиле! Классический «Дуэт» Шекспира и Верди, старый добрый «Отелло» возвращается, но теперь с совсем другим лицом.

Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото с необычного выпускного

Уникальный спектакль на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко — это новое прочтение давно знакомой истории. После антракта зрителей ждет неожиданный режиссерский ход, о котором журналистам запретили говорить вслух. Да что же там такое? Смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Легенду о Хоакине» возродили к 70-летию Курчатовского Дома ученых.