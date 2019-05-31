Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото с необычного выпускного

Тот, кто внимательно следит за жизнью актрисы в социальных сетях, знает, что девушка, знаменитая ролью Пуговки в ситкоме «Папины дочки», успела окончить школу год назад. 30 мая в Instagram Катя опубликовала фото с другого выпускного – праздник прошел в театре на льду «Алеко», где Старшова обучалась фигурному катанию на протяжении долгого времени.

Instagram @ekstarshova

«Выпускной-2019! «Алеко» – 15 лет красоты, переживаний, соревнований, выступлений, красивых костюмов, великолепных танцев! Мне будет очень не хватать этой вечной «движухи», – подписала фото девушка.

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Впервые Катя встала на коньки в три года и с успехом участвовала в различных фестивалях танцев на льду.

«Пуговка, ты так выросла»;

«Какая красотка выросла! Успехов тебе и побед во всем»;

«Красивая и талантливая девочка! Удачи тебе», – отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не узнали повзрослевшую Пуговку из «Папиных дочек».