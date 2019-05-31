Владимир Зеленский опубликовал на своей официальной странице в Instagram фотографию с утренней тренировки в спортзале администрации президента Украины. На снимке новый глава государства запечатлен на фоне тренажеров, которые, как он отмечает, администрация Петра Порошенко оставила на месте.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал Зеленский фото.

На снимке в спортзале присутствуют также глава администрации президента Украины Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.

nstagram @ zelenskiy_official

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Как сообщал ранее 5-tv.ru, только что назначенный на должность секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил — из администрации украинского президента на Банковой улице в Киеве пропали серверы с секретной информацией и мониторы. Эксперты не исключают, что исчезнувшие данные в скором времени появятся на черном информационном рынке.