«Роскосмос» планирует набрать больше девушек в отряд космонавтов

«Роскосмос» объявил новый набор в отряд космонавтов. Об этом заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин в пятницу, 31 мая. По его словам, «Роскосмос» надеется, что девушки будут принимать более активное участие в наборе.

На данный момент в отряде космонавтов только одна девушка — Анна Кикина. Однако, по мнению гендиректора корпорации, пройти отбор могут многие российские женщины, тем самым «сбалансировав отряд, который стал преимущественно мужским».

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Кроме того, как отметил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, на этот раз планируется также отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров. Набор продлится два года. Всего «Роскосмос» планирует взять в команду от четырех до шести кандидатов.

«Это космонавты, которые будут работать на новых пилотируемых кораблях, будущие участники дальних космических экспедиций», — подчеркнул Рогозин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госкорпорация «Роскосмос» опубликовала официальное сообщение в связи с запретом Пентагона работать с РФ при космических запусках.